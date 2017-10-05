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10 kişilik serviste 21 öğrenci

Gaziosmanpaşa'da on kişilik bir minibüste tam 21 öğrenci taşıyan servis şoförü bu kadarına pes dedirtti

05 Ekim 2017 Perşembe 16:40
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10 kişilik serviste 21 öğrenci

Tam 21 öğrencinin balık istifi gibi taşındığı ve okul önünde minibüsten indiği anlar bir velinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öğrenci servisleriyle ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor. Gaziosmanpaşa'da üzerinde" Okul taşıtı" dahi yazmayan bir minibüs Gaziosmanpaşa'da bir okulun yanına yanaştı. Bu sırada bir veli minibüs içinde çok sayıda öğrencinin olduğunu fark etti. Veli öğrenciler indikçe şaşkınlığını gizleyemedi ve o anlara kaydetmeye başladı. 10 kişilik minibüsten 21 öğrencinin çıkmasıyla veli büyük bir şok yaşadı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs okul önüne yanaşıyor. Bu sırada kayda başlayan veli, öğrencileri saymaya başlıyor. İlk önce bir grup öğrenci iniyor. İnen öğrenciler ardından arka koltuğu yerinden kaldırıyor. Arka tarafından öğrencilerin inmesiyle veli daha da şaşkınlık yaşıyor.Öğrencileri görüntüleyen şahıs o kadar şaşırıyor ki sayarken bile yanlışlık yapıyor. Tam 21 öğrenci araçtan inip okullarına giderken, aracından dahi inmeyen servis şoförü bir öğrencinin minibüsünün kapısını kapatmasıyla yoluna devam ediyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
MinibüsşoförGaziosmanpaşaöğrenci
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