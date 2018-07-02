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10 yılda 75 bin can yitip gitti

Türkiye'de 2008-2017 yılları arasında 12 milyona yakın trafik kazası meydana geldi. Son 10 yılda yaşanan trafik kazalarında 75 bin kişi hayatını kaybederken, 2,5 milyon kişi de yaralandı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:35
10 yılda 75 bin can yitip gitti

Türkiye'de 2008-2017 yılları arasında 11 milyon 768 bin 346 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 milyon 572 bin 1 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, son 10 yılda trafik kazalarında 49 bin 656 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Buna hastanede ya da ambulanstaki ölümlerin de dahil edilmesiyle can kaybının 75 bini bulduğu tahmin ediliyor.  

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, ülke genelinde 2008 ile 2017 yılları arasında 11 milyon 768 bin 346 yaralamalı ve ölümlü kazanın olduğunu belirtti. Son 10 yıla ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaşan Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 1 Nisan 2008 tarihinde uygulamaya konulan tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği maddi hasarlı trafik kazalarının verilere dahil edilmediğini bildirdi.

Resmi kayıtlara göre 950 bin 120 kazanın meydana geldiği 2008'de sadece kaza yerinde 4 bin 236 kişi hayatını kaybetti. Hastanedeki ölümlerle birlikte can kaybının 8 bini aştığı bildirildi. Verilere göre, son yıllardaki kaza sonucu ölümlerde düşüş yaşanırken, 2017 yılında 3 bin 534 kişi, 2009 yılında ise 4 bin 324 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. 1 milyon 313 bin 359 kazanın olduğu 2015 yılında da 7 bin 530 kişi hayatını kaybetti. 2016 yılındaki kazalarda 7 bin 300 kişi, 2017 yılında ise 7 bin 427 kişi kazalarda can verdi.

Başkanlık, "2008 ile 2017 tarihleri arasındaki kazalarda sadece son üç yılın kaza sonrası ölüm rakamlarıyla birlikte 49 bin 656 kişi hayatını kaybetmiştir. 10 yıllık dönemde 2 milyon 572 bin 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu. Öte yandan uzmanlar, 2008 ile 2017 yılları arasında kaza sonrası ölümlerle birlikte can kaybının 75 bini aştığını dile getiriyor.
İHA

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