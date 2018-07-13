Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.374
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4084
EURO
5.6556

104 işçi gıdadan zehirlendi

Karaman’da bir fabrikada çalışan çok sayıda işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye müracaat etti

13 Temmuz 2018 Cuma 17:18
104 işçi gıdadan zehirlendi

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasında çalışan çoğu erkek çok sayıda işçi, gece saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler Karaman Devlet Hastanesi başta olmak üzere şehirdeki özel hastanelere müracaat etti. Hastanelerde gözlem altına alınan işçilerden çoğu taburcu edilirken, olayla ilgili İl Sağlık ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı.

Fabrikanın suyunda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Rahatsızlanan çoğu işçinin ise fabrikaya akşam vardiyasına çalışmaya gelenler olduğu ve fabrikada herhangi bir yemek yemedikleri öğrenildi. Yetkililer, işçilerin bir önceki vardiyalarında yedikleri yemekten dolayı zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki evladını da kazada kaybetti
İki evladını da kazada kaybetti
Çocuklar için dev uygulama
Çocuklar için dev uygulama
Sulama kavgasında 3 kişi ölü
Sulama kavgasında 3 kişi ölü
Bir fabrika daha yandı
Bir fabrika daha yandı
İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
Mantar toplamaya gitti ölü bulundu
Mantar toplamaya gitti ölü bulundu
Emekli hemşire hayat kurtardı
Emekli hemşire hayat kurtardı
Yük asansörü düştü: 3 yaralı
Yük asansörü düştü: 3 yaralı
Hırsız muavin yolcuyu soydu  
Hırsız muavin yolcuyu soydu  
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim