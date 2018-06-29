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105 kilo eroin Alfa'ya takıldı

Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin ele geçirildi

29 Haziran 2018 Cuma 17:17
105 kilo eroin Alfa'ya takıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kurubaş mevkiindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları 34 KN 4419 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa''nın da kullanıldığı aramada kamyonetin bagajına gizlenmiş 200 paket halinde 105 kilo 270 gram eroin bulundu. Sürücü H.A. "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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