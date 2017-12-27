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11 bin 480 kişi ByLock mağduru

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıkladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:22
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11 bin 480 kişi ByLock mağduru

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

ByLock yönlendirmesini bir TÜBİTAK çalışanının yaptığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksek Kocaman, ByLock'un en büyük delillerden biri olduğunu belirterek, "Bu konuda hiçbir değişiklik yok. Mor Beyin yazılımıyla ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" dedi.

Kocaman "Mor Beyin yazılımını yapan Kemalettin Cengiz Erbakırcı, 15 Temmuz darbe girişiminden 4 gün sonra yurtdışına kaçmış. Eski TÜBİTAK çalışanı Erbakırcı'nın bu işin en büyük sorumlularından olduğunu düşünüyoruz. Bu kişi hakkında soruşturma başlattık, hakkında yakalama kararı çıkarttık" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BylockFetöTÜBİTAK
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