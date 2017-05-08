11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babası defnedildi

Merhum Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından kıldırıldı. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yan yana saf tutarak, cenaze namazını kıldı.

Namaz kılınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11.Cumhurbaşkanı Gül'ün gözleri doldu. Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra kabineden 14 bakan da saf tuttu. Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ali Babacan da cenazede yer alan isimler arasındaydı.

Cenaze namazının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinin bulunduğu tabutu bir süre taşıdı.

Camiden çıkarılan cenaze, defnedilmek üzere şehir mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi. Bu sırada Abdullah Gül, vatandaşların taziyelerini kabul etti.

HABER MERKEZİ