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115 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 115 kişiden 53'ü yakalandı

13 Ekim 2017 Cuma 16:42
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115 kişiye gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bursa, Denizli, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sivas ve Trabzon'da 124 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 53'ünü gözaltına aldı.

Polis, 124 adrese yapılan baskında adreslerinde bulunamayan firari 62 zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler hakkında, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve yönetmek", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "dini duyguları kullanarak dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama" ve "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılmıştı.
AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFetöPDYGözaltıYakalandı
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