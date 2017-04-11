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12 asker FETÖ'den tutuklandı

Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 24 askerden 12’si tutuklanırken İzmir’de Bylock kullandığı tespit edilen 27 polis cezaevine gönderildi

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12 asker FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 askerden 12’si tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 85 kişiden 24’ü, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. 24 askerden 12’si tutuklanırken, 10 asker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İzmir'de 27 polis tutuklandı

İzmir'de ise FETÖ ile bağlantısı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 polisten 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz 3 Nisan'da yaptığı operasyonla FETÖ ile bağlantılı olan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla açığa alınan ve haklarında yakalama kararı bulunan 32 polise operasyon yaptı. Polis ekipleri Karşıyaka, Buca, Ödemiş, Dikili, Gaziemir, Tire, Torbalı ve Bornova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 polis gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamanın ardından 2 şüpheli savcılık talimatı ile serbest kalırken, 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 28 polis tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden biri, adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 27 kişi tutuklandı. Şüpheli polislerin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı ileri sürüldü. HABER MERKEZİ
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TekirdağFetöBylock
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