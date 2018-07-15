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12 dakikada 31 çamı kestiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde cemaat akşam namazı kıldığı sırada cami avlusundaki 31 adet çam ağacını 12 dakikada keserek kayıplara karışan 4 kişi, bu kadarına da pes dedirtti

15 Temmuz 2018 Pazar 16:48
12 dakikada 31 çamı kestiler

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Buhara Zaim Güllü Camii’nde cemaat akşam namazı kıldığı sırada cami avlusundaki 31 adet çam ağacını 12 dakikada keserek kayıplara karışan 4 kişi, bu kadarına da yok artık dedirtti. Yaşanan olaya tepki gösteren Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, “Bunu yapanlar insan olamaz” dedi. Olay, Cuma günü Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Buhara Zaim Güllü Camii’nde akşam namazı vaktinde yaşandı.

Cemaat namazdayken cami avlusuna kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi geldi. En alt kısmı Kur’an kursu olarak tasarlanan bin 900 kişilik cami avlusuna gelen 4 kişi, Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği tarafından 4,5 sene önce dikilen 31 adet çam ağacını 12 dakikada kesti. Cemaatin namazda olmasını fırsat bilen kişiler, kısa sürede baltalarla kestikleri ağaçları alarak kayıplara karıştı.

Olay sonrası çam ağaçlarının kesildiğini gören cami cemaati büyük şaşkınlık yaşadı. Cami derneği yetkilileri, cami çevresindeki güvenlik kameraları görüntülerini incelediklerinde 4 kişinin baltalarla kestikleri ağaçları kamyonete yüklediklerini görerek durumu polis ve zabıtaya bildirdi. Vatandaşlar, ağaçları keserek ortadan kaybolan 4 kişinin biran önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.   

Cemaat akşam namazındayken 31 adet çam ağacını 12 dakikada 4 kişinin keserek kayıplara karıştığını belirten Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği  Başkanı Ruhi Cinak, “Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği olarak caminin kuruluşundan bitimine kadar bahçeleri biz onardık, bu hale getirdik.

Olay akşam namazı saatinde cemaat camideyken gerçekleşiyor. Sabah geldiğimizde çam ağaçlarının yerinde olmadığını gördük ve kamera kayıtlarına bakabilmek için kameracıyı çağırdık. Kamera kayıtlarını inceledik ve 12 dakikada 31 adet çam ağacını kesmişler. 4 kişi gözüküyor kamerada, bu 4 kişi ağaçları kestikten sonra alıp gitmiş” dedi.

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