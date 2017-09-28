12 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi 207 nolu cadde üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında havalandırma çalışması yaparken dengesini kaybeden 34 yaşındaki işçi Servet Kaplan 12 metreden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri geldi. Yapılan müdahalenin ardından Kaplan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerindeki ilk incelemenin ardından işçinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Evli ve iki çocuk babası olan Servet Kaplan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.