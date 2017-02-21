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12 milyonluk kokain ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, 12 milyon 500 bin TL değerinde 62 kilo kokain ele geçirildi

21 Şubat 2017 Salı 14:17
12 milyonluk kokain ele geçirildi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele politikaları kapsamında, gümrük muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde yapılan aramada, 12 milyon 500 bin TL değerinde 62 kilo kokain ele geçirildi.
İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Kaptan S.R. idaresindeki Singapur bayraklı bir gemide bulunan konteynerler risk değerlendirmesine alındı. Gemide bulunan Güney Amerika mahreçli bazı konteynerlerin kokain kaçakçılığı açısından riskli olduğunu tespit eden ekipler, konteynerleri X-ray taramasına yönlendirdi.

Soğutucunun içerisine gizlemişler

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, X-ray taramasında, Ekvador çıkışlı muz taşıyan bir konteynerin soğutucu kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi sonucu, konteynerin açılarak Ambarlı Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ve Gümrük Müdürlüğü personelince fiziki muayenesinin yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Arama esnasında, narkotik dedektör köpeklerin de yoğun tepki vermesi üzerine soğutucu kısmını açan ekipler, 52 adet şüpheli paket ile karşılaştı. İçerisinde preslenmiş toz formunda madde bulunan paketlerden alınan numune üzerinde yapılan analiz sonucunda, şüpheli maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 62 kilo kokainin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi. İHA
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığıİstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü
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