Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 6 ilde "ByLock" kullandığı tespit edilen, aralarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgütün özel okullarından yöneticilerin de olduğu 124 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen ve aralarında 22'si KHK ile ihraç edilmiş 36 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı çalışanı, 33'ü eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı ve 55'i FETÖ ile bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan özel eğitim kurumlarının yöneticisi 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özel eğitim kurumu yöneticisi 30 kişinin Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerden bazılarının "ByLock" kullanıcısı olmasının yanı sıra Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve FETÖ üst yönetimiyle irtibatlı olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. AA
124 kişiye gazaltı kararı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 ilde "ByLock" kullandığı tespit edilen, aralarında KHK ile kapatılan özel öğretim kurumlarının yöneticilerinin de bulunduğu 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
23 Mayıs 2017 Salı 16:17
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