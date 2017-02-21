14 Şubat'ta öldürülen kadının katili yakalandı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesinde, 14 Şubat günü evinde ölü olarak bulunan 30 yaşındaki N.O.'nun katili yakalandı. Jandarma tarafından yapılan incelemeler ve araştırmalar sonucunda öldürülen N.O. 'nun eşinin kardeşi (kaynı) M.O. (29) olduğu öğrenildi. Türkoğlu jandarma ekiplerinin, yaptıkları operasyonla zanlı yakalandı. Yaklaşık bir hafta Türkoğlu ilçesinin İmalı mahallesindeki bir bağ evinde kaldığı öğrenildi. M.O. konuşmasında; Ne yaptıysam namusum için yaptım ama pişmanım, dediği öğrenildi. Hemen olay sonrasında ise sosyal medyadaki kendi hesabına ne yaptıysam abim, bacılarım ve ailem için yaptım diye yazdığı öğrenildi. Zanlı geniş güvenlik önlemleri arasında Türkoğlu adliyesindeki çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak ceza evine gönderildi. İHA