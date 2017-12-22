15 asker FETÖ'den tutuklandı 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, mahrem imamlarla irtibat içerisinde oldukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından perşembe günü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden bazılarının itirafçı olduğu bildirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgüt ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.