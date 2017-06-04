İstanbul Güngören’de işlek bir caddede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, önceki akşam Güngören Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, beyaz bir araba ile cadde üzerine gelen şahıslar ellerindeki uzun namlulu silahlar ile kaldırımda bekleyen şahısların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonrası ilk etapta ne olduğunu anlayamayan grup da ateşe karşılık verdi. Araç içerisinden grubun üzerine mermi yağdıran şahıslar daha sonra buradan hızla uzaklaştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu.



Çıkan çatışmada ağır yaralanan B.Ç. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Suriye uyruklu Haradi S. isimli şahsın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Y.T. isimli kadının da hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olay ile alakası olmadığı halde yoldan geçen 2 kişiye de mermi isabet ettiği iddia edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, polis kaçan şahısları yakalamak üzere çok yönlü çalışma başlattı.

Çeteler arası hesaplaşma



Bu arada 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 4 kişinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı . İddiaya göre Sarallar adlı grup ile Sedat Şahin yanlısı Şirinler çetesine yönelik olduğu belirlenen saldırının ardından harekete geçen polis, aralarında olayı gerçekleştiren şüphelilerin de olduğu 15 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan zanlılar ile birlikte 2 uzun namlulu Kalaşnikof ve 2 tabanca ele geçirildi.

Polisin gözaltına aldığı Saral çetesi üyesi olduğu iddia edilen 15 zanlıdan 4'ünün Güngören'deki kanlı saldırıya karıştıkları belirlendi. Daha önce söz konusu iki yeraltı örgütünün karşılıklı eylem hazırlığında olduğunu tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde bir dizi operasyon gerçekleştirmişti. Çetenin karşılıklı suikast planını deşifre eden polis, çok sayıda uzun namlulu silah, el bombası ve mühimmat ele geçirmişti. İHA