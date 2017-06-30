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15 yaşındaki genç kız kazada can verdi

Bursa'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı

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15 yaşındaki genç kız kazada can verdi
Bursa'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, İzmir-Bursa karayolu üzerinde İkizce ile Eskikaraağaç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyreden 16 HL 399 plakalı M.İ. idaresindeki otomobil, yolun sağ şeridinden giden R.A.'nın kullandığı traktöre arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 15 yaşındaki Selinşah İnan hayatını kaybederken, sürücü ve eşi C.İ. ile diğer kızları A.İ. yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü R.A. ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
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