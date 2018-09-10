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156 sanık hakkında karar

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin davada, 115 sanığa 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:17
156 sanık hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin, aralarında eski asker ve "mahrem imamların" da bulunduğu 156 kişinin yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alındığını belirterek heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanıklardan Abdullah Kerim Yazıcı, Abdülkerim San, Ahmet Erol, Ahmet İnce, Alper Küççük, Bekir Kişi, Burak Engin Çağlar, Celalettin Yuvacı, Enes Akdağ, Erkan Kaya, Ertuğrul Akkaya, Ferdi Özdemir, Fethi Gençkaya, Hüseyin Ülker, İlhami Kaya, İsmail Boztaş, İsmail Şahpaz, Mahmut Türkmen, Mehmet Ali Gözügök, Mehmet Bilgiç, Mehmet Fatih Ballı, Mehmet Kucur, Mehmet Taşlıtepe, Muammer Yücel, Muharrem Baysal, Murat Öner, Mustafa Kılıç, Olcay Maleker, Ramazan Alkan, Satuk Enes Bilici, Serkan Gülşen, Seydi Battal Bertlek, Veysel Yıldız ve Kemal Yıldız'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçudan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, aynı suçtan sanıklar Abdullah Özen, Abdurrahman Yıldırım, Abdulkadir Bozbaş, Ahmet Erduran, Ali Ateş, Arap Oğuz, Asım Göktaş, Bahattin Taştan, Burak Kıvrak, Caner Türkcan, Cemil Cintosun, Emine Şahpaz, Emre Kutlu, Engin Güneş, Eren Önder, Erol Macit, Galip Yılmaz, Gökhan Batçık, Hakan Akgül, Harun Işık, Harun Kaya, Hilmi Ün, Hüseyin Mayda, Kenan Gürbüz, Mehmet Gezer, Mehmet Yiğit Gül, Mustafa Konuş, Nail Bülbül, Necati Yıldırım, Osman Mızrak, Ömer Tarık Gümüş, Rasim Çelik, Resül Güldüren, Serdar Dingeç, Serhat İnal, Serkan Ayçiçek, Taha Ertuğrul Kantar, Üzeyir Eker, Yavuz Selim Öz ve Yusuf Payalan'ı 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Ahmet Alkın, Ahmet Fakioğlu, Ali Emre Köle, Ali Kemal Bayram, Bilal Açıl, Bilgehan Bülbül, Cem Civelek, Emre Çetinkaya, Erdoğan Kutluay, Fazlı Türkmen, Gürcan Coşkun, Hasan Er, İbrahim Aygün, İdris Yarkın, Mert Kalaç, Mesut Zurnacı, Muhammet Alkan, Mustafa Durak, Ömer Faruk Ünsal, Rabia Kübra Çamoğlu, Selim Çamur, Sinan Metin, Temur Koçyiğit ve Uğur Erdoğan'a ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Ayrıca soruşturma ve yargılama aşamasında örgütle ilgili bilgi vermeleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 kişi hakkında 1 yıl 3'er ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

FETÖ soruşturması kapsamında başka mahkeme tarafından cezalandırılan sanıklardan Cemil Selvi, Furkan Atik, Hüseyin Güleç, İzzet Kara ve Semat Yasin Güngör için ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Sanık Erdem Hakimhan hakkında beraat hükmü veren mahkeme, aralarında firarilerin de olduğu 35 sanığın dosyasını ayırdı.

AA

Son Güncelleme: 10.09.2018 18:36
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