16 milyon kişiye yeni kimlik

Çipli kimlik kartları pilot il seçilen Kırıkkale'de 14 Mart 2016'da verilmeye başlandı, 2 Ocak 2017'den itibaren de tüm iller kapsama alındı.

"https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr" internet sitesinden ve "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek alınabilen kimlik kartına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Güvenliğinin üst seviyede olması nedeniyle herkes tarafından tercih edilmeye başlanan yeni kimliklerden, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 2017'de 15 milyon 742 bin 126 kişi aldı.

AA