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16 öğrenci çikolatadan zehirlendi

Adana’da 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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16 öğrenci çikolatadan zehirlendi
Adana’da 16 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aydınlar Mahallesi 24 Kasım İlköğretim Okulu 7-F sınıfı öğrencilerinden Hatice Sefil, derste başarılı olduğundan Vefa Caddesi üzerindeki bir marketten çikolata alıp arkadaşlarına dağıttı. Çikolatayı yiyen 16 arkadaş rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin yediği çikolataların son kullanım tarihlerinin geçmiş olduğu tespit edildi. 
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