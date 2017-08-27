16 yaşındaki oğlunu vurdu

Bilecik merkeze bağlı Karaağaç köyünde ikamet eden Hayati Ö. oğlu Necati Ö.’ye (16) av tüfeği ile ateş etti. 9’lu av fişeğinden çıkan saçmalar 16 yaşındaki çocuğun ön ve arka kısmındaki vücudun çeşitli yerlerine isabet etti.



112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Necati Ö. hemen ameliyata alındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili soruşturma başlatırken, Hayati Ö. durumu hakkında bir bilgi alınamadı. İHA