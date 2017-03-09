17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ne bağlı polisler özellikle okullara yakın yollarda trafik denetlemesi yaptı. Ekipler, öğrenci servislerini durdurup ehliyet, ruhsat ve kemer gibi konularda kontrol yaptı. Trafik polisleri bir kadının kullandığı öğrenci servisini de durdurup kontrol etmek istedi. Polis, balık istifi taşınan öğrencileri görünce şoke oldu. Polis 17 yolcu kapasiteli öğrenci servisinde ayakta çok sayıda öğrenci olduğunu görünce öğrencileri aşağı indirip saymaya başladı. Servisten tam 48 öğrenci çıktı. Trafik polisleri de çevrede gelişmeleri izleyenler de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Servisin sürücüsü kadına 'taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan' 3 bin lira ceza yazan polis, araç sahibinin öğrenci taşıma belgesinin iptali için de girişimde bulundu.

Bu arada, servis aracının sürücüsü kadın polisin yanına gelerek, herkese bu uygulamayı yapıp yapmadıklarını sordu. Trafik polisi de yan tarafta kontrol ettikleri araçları gösterdi. Kadın sürücü, "Elle gelen düğün bayram. Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz ama yapamadık. Her şey eşit paylaşılsın, sayısı az olsun dedik. Ama yapmadılar” dedi. Geçtiğimiz ocak ayından Sivas'ta 17 kişilik servisten de 42 öğrenci çıkmıştı. İHA