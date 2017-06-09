19 yaşındaki genç Porsuk'a boğuldu

Eskişehir'de serinlemek için girdiği Porsuk Barajı'nda boğulan 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Olay, Odunpazarı ilçesi İncesu köyü Porsuk Baraj Göleti kenarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için Porsuk Çayı kenarına giden 19 yaşındaki Burak Gürer, serinlemek için suya girdi. Arkadaşları, bir süre sonra Gürer'in suda çırpınmaya başladığını görerek durumu hemen ekiplere bildirdi. Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları sonrasında Burak Gürer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Gürer'in cesedi otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.