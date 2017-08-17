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2 kardeş Asi Nehri'nde boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde serinlemek için Asi Nehri'ne giren 2 Suriyeli kardeş, boğularak hayatını kaybetti

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2 kardeş Asi Nehri'nde boğuldu
Hatay'ın Antakya ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde serinlemek için Asi Nehri'ne giren 2 Suriyeli kardeş, boğularak hayatını kaybetti. Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Hatay’a gelerek Altınözü ilçesinde bulunan Apaydın Kampı'nda kalan biri 16 diğeri 17 yaşındaki 2 Suriyeli kardeş, serinlemek için Demirköprü Mahallesi'nde Asi Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan kardeşler bir süre sonra çevredekilerden yardım istedi. İlk olarak yakınlarda bulunan jandarma ekipleri suya atladı ancak iki kardeşi kurtaramadı. Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri suya dalış yaparak iki kardeşin cesetlerine ulaştı. İki kardeşin cansız bedenlerine ulaşan AFAD ekipleri olay yerine gelen 112 ekipleri ile müdahale etmesine rağmen kardeşleri kurtaramadı. İki kardeşin cansız bedenleri daha sonra ambulansla Antakya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Antakya Devlet Hastanesi
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