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2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI

Aydın’da 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamasına giden çiftlerin karıştığı iki ayrı kazada 3 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı

15 Şubat 2018 Perşembe 18:30
2 kaza ikisi de aşırı hızdan   3 ÖLÜ 6 YARALI

Köşk-Dalaman yolu üzerinde meydana gelen kazada, Sevgililer Günü kutlamasından dönen Süleyman T. yönetimindeki 09 UG 969 plakalı otomobil virajı alamayarak buğday tarlasına uçtu.

Kazada otomobilde bulunan yolculardan Nuri Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Süleyman T., eşi Ebru T. ve Nuri Şahin’in eşi Dilber Şahin ve Hüseyin Kaya ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi yakınlarında meydana gelen diğer kazada ise Mahmut Yıldırım (24) yönetimindeki 09 CAD 77 plakalı kamyonet, aynı yönde seyir halinde bulunan 15 HY 487 plakalı çekiciye bağlı bulunan 15 HG 206 plakalı dorseye arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen kapalı kasa kamyonet orta refüjde asılı halde kaldı. Kazada sürücü Mahmut Yıldırım ve yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Nazan Bahşi (22) hayatlarını kaybetti. Kilometre ibresinin 148’de takılı kaldığı kaza bölgesine dikkatsiz bir şekilde giriş yapan sürücünün neden olduğu kazada ise 2 kişi daha yaralandı.

   

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Aydın14 Şubat Sevgililer GünüCiftKaza
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