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2 kişi denizde kayboldu

Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara, Pazar günü saat 16.30 sıralarında fiberglas tekne ile balık avlamak için Menteşe ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Akbük koyuna geldiler.

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:59
2 kişi denizde kayboldu
Hasret Karataş, Soner Yıldız, Ali Kaba ve Mahmut Can Baykara, Pazar günü saat 16.30 sıralarında fiberglas tekne ile balık avlamak için Menteşe ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Akbük koyuna geldiler. Tekne ile denize açılan dört arkadaş, Gökova Körfezi Akbük açıklarına geldiklerinde denizde aşırı dalgalanma nedeniyle tekne alabora oldu. Saat 19.00 sıralarında alabora olan teknede bulunan Mahmut Can Baykara ve Ali Kaba yüzerek kıyıya çıktı. Hasret Karataş ve Soner Yıldız ise kıyıya ulaşamadılar. Kıyıya ulaşan Ali Kaba koydaki restoranta gelerek teknenin alabora olduğunu ve iki arkadaşından haber alamadıklarını söyledi. Vatandaşlar, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı’na ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. 112 Çağrı Merkezi olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ambulansı, Sahil Güvenlik, AFAD, UMKE ekiplerini yönlendirdi. Arama çalışmalarına gece saatlerinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları da katıldı. Haber yayına hazırlandığı sırada kayıplar halen bulunamamıştı. İHA
Anahtar Kelimeler:
BalıkAkbük Koyu
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