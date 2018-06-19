2 kişinin kavgası kanlı bitti  

Aralarında husumet bulunan A.K. (41) ve Sıtkı Y. (38), Devlet Hastanesi civarında karşılaştı. Çıkan münakaşa kısa sürede kavgaya dönüştü. Yanında taşıdığı silahı çıkartan A.K, hasmına kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan 9 kurşun Sıtkı Y’nin ayaklarına isabet etti. Sıtkı Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, A.K. koşarak hızla oradan uzaklaştı.

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın hastanenin çok yakınında olması, çok kan kaybeden Sıtkı Y’nin hayatını kaybetmesine mâni oldu. Şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Firar eden A.K, bir müddet sonra güvenlik güçlerine teslim oldu.