2 saniyenin bedeli ağır oluyor

Ülkemizde alternatif ulaşım seçeneklerinin yeterince kullanılmaması kara yollarında yaşanan trafik yoğunluğu, her yıl yaşadığımız acı tabloyla tekrar karşılaşmamıza neden oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının yaptığı araştırmaya göre, 2016 yılındaki kazalarda sürücü kusurları ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl yaşanan 190 bin 954 kazaya sürücülerin kusuru neden oldu. Geçtiğimiz yıl ayrıca 24 bin 926 kaza ise kavşaklarda geçiş önceliğine uymayan sürücüler karıştı. Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Acemilik nedeniyle kaza yapanlar kadar usta sürücü olduğu halde ciddi kazalar yapan çözüm ortağı şoför arkadaşlarımız ve taksici esnafı arkadaşlarımız var. Hayatta kalmak için dikkatli olmak gerekiyor. Emniyeti elden bırakmadan kurallara güvenmek gerekiyor” diye konuştu.

‘Hızınla değil dikkatin ile övün’

Trafik polisini görünce ve ceza korkusuyla kurallara uyar gibi yapmanın mutlaka kötü bir kaza ile patlak verdiğini ifade eden Pala, şöyle devam etti:

“Bize düşen hızımızla değil dikkatimiz ile övünmek. Güvenli sürüş için takip mesafesini korumak gerekiyor. En önemlisi de frene değil kurala güvenmek. Her trafik kural bilimsel araştırmalar ve tecrübeler sonucunda yıllar içinde ortaya çıkıyor. Bize düşen onları sorgulamak yerine uygulamak. Kurala güvenmek frene ya da ustalığa güvenmekten daha önem taşıyor. Araç yolculuklarında 2 saniye telefona baktığınızda 13 araç boyunda mesafe kat ediliyor. En önemli kaza nedenleri arasında hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresinin ihlali ile sürücülerin sabırsız davranışları ölümcül kazalara neden oluyor. Yoğunluk, yorgunluk ve hastalık gibi zamanlarda sürücüler taksiyi de tercih edebilirler. Böylece sürücü koltuğu taksici esnafımıza emanet olarak daha güvenli bir yolculuk yapılabilir."

2016 TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre, 2016 yılında karayollarında yaşanan 1 milyon 182 bin 491 kazada; 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazaların sebeplerine bakıldığında, yüzde 89,6’sının sürücü, yüzde 8,7’sinin yaya, yüzde 0,8’inin yol, yüzde 0,5’inin taşıt ve yüzde 0,4’ünün ise yolculardan kaynaklı kusurlar olarak tespit edildi. İstatistiklerin gösterdiği gibi yaşanan kazaların büyük bir kısmı insan faktöründen kaynaklanıyor. İHA