2 şehidin kanı yerde kalmadı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, ölü ele geçirilen kimlik bilgilerinin tespit edildiği belirtildi. Serhildan-Erdal kod isimli Bilal Şimşek ve Numan-Rubar kod isimli Metin Ünalmış oldukları belirlenen teröristlerin, operasyonun yapıldığı alanda, üzerlerinde ve yanlarında ele geçirilen silah, şarjör ve polise açtıkları ateşten geriye kalan boş kovanların önce Van Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde, ardından da Erzurum Kriminal Polis Laboratuvarında detaylı analize tabi tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, çatışmanın yaşandığı alanda güvenlik güçlerince gün boyu detaylı arama faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilerek, “Aramalarda 2 Glock marka silah, bu silahlara ait 4 şarjör ve 52 dolu fişek ile 7 boş kovan, teröristler üzerinde ise el yazması örgütsel doküman ve 3 bin 750 TL para ele geçirildi” ifadelerine yer verildi. İHA