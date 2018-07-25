Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

2 trafik kazası 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
2 trafik kazası 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hikmet K. idaresindeki 55 ZA 331 plakalı traktör, D-750 Karayolu Tarsus-Pozantı istikameti Taşobası Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulkerim Babuşoğlu'na (4) çarptı.

Kazada, küçük çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan ilçede, sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 EMN 46 plakalı otomobil, D-400 karayolu Yenice Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan Samet Ataş (19) olay yerinde hayatını  kaybetti, Mithat Balcı ile Nurettin Bartan ise otomobilde sıkıştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarafından bulundukları yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus  Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
TrafikKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara’da otobüs kazası
Ankara’da otobüs kazası
Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
Uyuşturucu kavgası cinayetle bitti
Kardeşini kaçırmak isteyen ağabey tutuklandı
Kardeşini kaçırmak isteyen ağabey tutuklandı
Leyla cinayetinde tahliye yok
Leyla cinayetinde tahliye yok
Dikkat! TV'de ne izlediğimizi izliyorlar
Dikkat! TV'de ne izlediğimizi izliyorlar
Tabutlar peş peşe sıralandı
Tabutlar peş peşe sıralandı
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Yaşlılara yer verilmesini isteyen genç dayak yedi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Otomobil beton ayağa çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim