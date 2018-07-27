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2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu

Adana'da 2 yaşındaki Suriyeli iki kuzen düştükleri sulama kanaletinde boğularak hayatını kaybetti

27 Temmuz 2018 Cuma 18:10
2 yaşındaki kuzenler kanalda boğuldu

Olay Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Aileleri tarım işçisi olan akraba iki kuzen Ferdi El Halet ve Ömer Elabid oyun oynadıkları sırada kaldıkları çadırların yakınından geçen kanalete düştü.

Çocukların boğulduğunu gören çevredeki tarım işçileri, çocukları sudan çıkartıp 112 sağlık ekibini aradı. Hareketsiz haldeki iki kuzen çağrılan ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. İki çocuk da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocukların cenazesi yakınlarına teslim edildi. İki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda alınırken, aileler gözyaşlarına boğuldu.

İki kuzenin cenazesi Hadırlı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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