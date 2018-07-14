20 dönüm ormanlık arazi zarar gördü

Kürtüllü Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide sıcak hava nedeniyle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın geniş alana yayıldı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 dönüm ormanlık alan içerisinde ağaçların zarar gördüğü kaydedildi.

İHA