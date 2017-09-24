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20 Eylül’de başlatılan operasyon tamamlandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerce kullanılan 5 mağara 3 sığınak bulundu, 3 ton 132 kilogram esrar, 190 bin kök Hint keneviri, tabanca, av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

24 Eylül 2017 Pazar 17:00
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20 Eylül’de başlatılan operasyon tamamlandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesinin güneyi ile güneybatısı, Hazro ilçesinin kuzeyi ve Silvan ilçesinin kuzeybatısı arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 20 Eylül'de saat 22.00'de başlatılan "Bayrak-60 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-2 Operasyonu" Pazar günü saat 02.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı. Operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 5 mağara ve 3 sığınak tespit edildi.

Operasyon kapsamında 3 farklı bölgeye gömülü 5 ayrı bidon ile ağaçlık ve makilik alan içerisinde, tabanca, av tüfeği ve buna ait 66 fişek, 2 keskin nişancı tüfeğine ait şarjör ve 17 fişek, 5 el telsizi, kalaşnikof kütüklüğü, 150 kilogram amonyum nitrat ve şekerle hazırlanmış 2 el yapımı düzeneği, mayın yapımında kullanılan 3 elektronik devre kartı, ağız kısmı kesilmiş mutfak tüpü, 3 el telsizi anteni, kamera, çelik kaynak yapıştırıcı, 45 hızlı yapıştırıcı, biri yanmış 3 akü, tornavida takımı, akım ölçer, çadır, küçük boy güneş paneli, el feneri, 2 kelepçe, 5 kilogram tütün ve sarma kağıdı, 4 tencere, 4 çaydanlık, 200 kilogram muhtelif yiyecek maddesi, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri, 36 kilogram sıvı yağ, 22 kilogram salça, 2 kilogram zeytin, 25 kilogram tuz, 7 kilogram çay, 18 kilogram makarna, 25 kilogram un, 20 kilogram bulgur, 1 kilogram şehriye, 16 konserve, 3 kilogram mercimek, 5 erkek iç çamaşırı, 3 çift ayakkabı, 2 yatak, 5 battaniye, kilim, 2 yastık, 2 kazak, pantolon, gömlek, tişört, 3 atlet, içlik, şal, termos, 5 çakmak gazı tüpü, 97 çakmak, 10 kilogram sabun ve 2 diş macunu ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam ve giyim gereçleri yerinde imha edildi. Delil niteliğindeki silah ve mühimmat muhafaza altına alındı.

Narkoterörizmle mücadele kapsamında Lice'ye bağlı 7 köy ve mezradaki aramada da, 3 ton 132 kilo 55 gram esrar ile 190 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Savcılığın talimatıyla esrar muhafaza altına alındı, kenevir ise numune alınmasının ardından yerinde imha edildi. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 106 konutta arama yapıldı, 736 kişinin de kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. AA

Anahtar Kelimeler:
PKKDiyarbakırOpenasyonTeröristMağaraSığınakEsrarTabancaMühimmat
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