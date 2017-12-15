20 ilde sahte rapor operasyonu

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, engelli aylığından, vergi indiriminden ve evde bakım hizmetinden faydalanmak, ÖTV'den muaf olmak ve engelli olarak iş imkanlarından faydalanmak amacıyla doktora gitmeden, muayene olmadan, gerekli tahlilleri yaptırmadan gerçek dışı özür oranları verilmek suretiyle sahte sağlık kurulu raporu, çürük raporu alınması yoluyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 5-6 aylık soruşturma kapsamında, Mersin merkez, Mut, Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 80 kişi olmak üzere toplam 20 ilde 151 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Alınan yakalama kararının ardından Mersin, Mardin, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Gaziantep, Bitlis, İstanbul, Ankara, Konya, Şanlıurfa, Antalya, İzmir, Bilecik, Kocaeli, Balıkesir, Kahramanmaraş, Ağrı ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 99 kişi gözaltına alınırken, 52 şüpheliyle ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.

200'ün üzerinde rapor

Şahısların bugüne kadar 200'ün üzerinde sahte rapor düzenledikleri, bunlardan da binlerce liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Rapora göre para aldıkları belirlenen şahısların birçok ilde de bağlantıları olduğu tespit edildi. İfadeleri tamamlanan 8'i kadın 29 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı şahıslar yüzlerini saklamaya çalışırken, bazı kadın şahısların ağladığı görüldü. Gözaltında bulunan 70 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bu şahısların rapor alan kişiler olduğu, daha sonradan yargılanacakları öğrenildi.

İHA