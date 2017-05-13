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20 kaçak göçmen daha yakalandı

İzmir’in Karaburun ilçesinde yasadışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı

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20 kaçak göçmen daha yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yayla mahallesi yolunda yapılan devriye esnasında şüphelenilen hafif ticari otomobil durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda araç içinde 3 Erkek Suriyeli, 4 Kadın Suriyeli, 6 Erkek çocuk, 7 Kız Çocuk olmak üzere toplam 20 Suriyeli mülteci yakalandı. Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. İHA
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Anahtar Kelimeler:
İzmir İl Jandarma Komutanlığı
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