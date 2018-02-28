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20 kişi daha adliyeye sevk edildi

Örgütlü olarak akaryakıt ve vergi kaçakçılığı yaparak devleti 600 Milyon TL vergi kaybına uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 130 kişiden 20’si daha Kocaeli'nin Körfez ilçesinde adliyeye sevk edildi

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:50
20 kişi daha adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayilerinde kurulu bulunan otomasyon ve yazar kasa sistemlerine dışarıdan müdahale edilerek satış verilerinin silindiği, bu yolla da haksız kazanç elde edildiği iddiaları üzerine Körfez Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Şüphelilerin 6 aylık dönemde devleti en az 600 milyon TL vergi kaybına uğrattıkları tespit edilmişti.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ve Körfez Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada usulsüzlük yaptığı iddia edilen şirketlere yönelik 16 Şubat günü 72 ilde eş zamanlı olarak ’Vurgun’ operasyonu düzenlenmişti. Gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda Kocaeli’de 130 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 96 kişi önceki günlerde adliyeye sevk edilmişti. Son olarak dün sabah 20 şüpheli daha Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Geriye kalan 14 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
örgütVergi KaçakcılığıVergiKörfez
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