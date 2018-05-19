Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
banner138

200 yıllık tarihi bina çöktü  

Dizi ve filmerin çekildiği sokaktaki 200 yıllık tarihi bina çöktü. Binadan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinde kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 17:42
200 yıllık tarihi bina çöktü  

Kadıköy’de 200 yıldan fazla süredir ayakta olan dört katlı tarihi bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çöken tarihi binadan kopan parçalar sokağa döküldü. Olay, 03.40 saatlerinde, Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Yeldeğirmeni Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, büyük bir gürültü duydu.

Sokağa baktıklarında evlerinin yan taraflarında bulunan 200 yıldan daha fazladır ayakta olan dört katlı tarihi binanın çöktüğünü gördü. Durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

Binadan kopan parçalar sokağın bir kısmını kapattı. Binanın yıkıldığı sırada sokak içerisinden kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı. Polis ekipleri, sokak içerisine güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Zabıta ve Belediye ekiplerine haber verildi.

Çöken tarihi binanın herhangi bir faciaya mahal vermemesi için, çevrede bulunan araçlar sahiplerine ulaşılarak kaldırıldı. Öte yandan çöken tarihi binanın olduğu sokakta bir çok dizi ve filmin çekildiği öğrenildi.

'5 dakika önce buradan geçtim'

Mahalle sakinlerinden Davut Güngör “Saat 03.40 civarlarında buradan geçiyordum, hatta balkonun altından geçerken bir çatırdama sesi duydum. O yüzden burada biraz dolaştım. Daha sonra evden bakkala gitmek için çıktım, yıkılmıştı yani arkadaşlar falan hep dışarıdaydı. Altından geçtim, hatta üzerime toz falan da düştü ama rüzgardandır diye düşündüm. Yıkıldığı zaman çok şiddetli bir gürültü oldu.

200 yıldan daha fazladır olan bir binaymış. Biz hatta yıkılması için müracaatta bulunmuştuk çünkü burası çok işlek bir sokak, filmlerin falan çekildiği bir yer, trafik sıkıştığı zaman alternatif güzergah olarak kullanılan bir yer ama tarihi bir bina olduğu için yıkılması için izin çıkmadı” şeklinde konuştu.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Drone destekli uyuşturucu operasyonu
Drone destekli uyuşturucu operasyonu
Öğrencinin mağduriyeti giderildi
Öğrencinin mağduriyeti giderildi
Otomobil Ayamama Deresi'ne uçtu
Otomobil Ayamama Deresi'ne uçtu
Feci kaza ucuz atlatıldı
Feci kaza ucuz atlatıldı
Traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Traktör ikiye bölündü: 4 yaralı
Otomobil apartman boşluğuna düştü
Otomobil apartman boşluğuna düştü
Yol verme tartışması kötü bitti
Yol verme tartışması kötü bitti
Suriyeli raporu! Yüzde 93'ü kazandığını yiyor
Suriyeli raporu! Yüzde 93'ü kazandığını yiyor
Çocuklar kalp krizinden ölüyor
Çocuklar kalp krizinden ölüyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim