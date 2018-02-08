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2018'in ilk ayında ürkütücü rakamlar

Kadın cinayeti ve çocuk istismarında, 2018 yılının ilk ayında da ürkütücü rakamlar sahne aldı.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:00
2018'in ilk ayında ürkütücü rakamlar

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, Ocak ayında 28 kadın cinayete kurban gitti, 147 çocuk istismara uğradı. İki kadın ise halen yaşam mücadelesi veriyor. Olayların yaşandığı iller sıralamasına bakıldığında ise İstanbul ilk sırada yer aldı.

Bu ay içerisinde kadın cinayetlerinin en çok işlendiği iller sırayla, İstanbul’da 4, Bursa’da 2, Gaziantep’te 2, Samsun’da 2 olarak gerçekleşti.

Öldürülen kadınların 18’i evinde, 1’i hastanede, 1’i arabada, 1’i nehirde, 1’i parkta, 1’i sokakta, 1’i sahilde öldürülürken, 4’ünün nerede öldürüldüğü ise tespit dahi edilemedi. Geçen yıl toplam 409 kadın cinayete kurban gitmişti.

Emniyet birimlerine göre 2011'de 121, 2012'de 210, 2013’te 237, 2014’te 294, 2015’te 303, 2016’da ise 328 kadın cinayete kurban gitti. Böylece son 7 yılda 1902 kadın hunharca katledildi.

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
Kadın Cinayetiçocuk Istismarı
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