21 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının tespit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Savcılıkça elde edilen yeni verilere göre bu programı kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 38 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 15 ilde 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişi bulunuyor.

Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

Bu arada Balıkesir merkezli 6 ilde de, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Balıkesir, Antalya, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da, biri görevde, 2'si emekli, 12'si ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubunun (1 komiser yardımcısı, 3 başpolis, 11 polis) yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ