Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93419
ALTIN
244.545
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0979
EURO
7.3766

21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı

14 Ağustos 2018 Salı 15:31
21 ilde FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının tespit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Savcılıkça elde edilen yeni verilere göre bu programı kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 38 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 15 ilde 112 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 33 şüpheli yakalandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen rütbeli polis, öğretmen, diş hekimi ve vergi müfettişi bulunuyor.

Balıkesir merkezli operasyonda 11 gözaltı

Bu arada Balıkesir merkezli 6 ilde de, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, komiser yardımcısı ve başpolislerin de aralarında bulunduğu 11 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Balıkesir, Antalya, Muğla, Eskişehir, Kütahya ve Manisa'da, biri görevde, 2'si emekli, 12'si ihraç edilmiş toplam 15 emniyet mensubunun (1 komiser yardımcısı, 3 başpolis, 11 polis) yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte bankacılara operasyon  
Sahte bankacılara operasyon  
Hatalı park trafiği felç etti
Hatalı park trafiği felç etti
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Bir fabrika daha cayır cayır yandı  
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Alkollü sürücü kaza yapınca kaçmak istedi
Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı
Kaçak şahin avcısı 4 Suriyeli yakalandı
Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü
Şarampole devrilen araçta 1 kişi öldü
Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı
Uyuşturucu satıcıları dehşet saçtı
İstanbul'da hırsızlık operasyonu
İstanbul'da hırsızlık operasyonu
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim