Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118832
ALTIN
161.411
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2888
EURO
4.6601
banner138

22 yaşında kalp krizinden öldü

Aksaray’da ailesiyle birlikte otomobille hastaneden dönen 22 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 Salı 17:48
22 yaşında kalp krizinden öldü

Olay, Eskil ilçesine bağlı Akkaş Yaylası’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Konya’nın Cihanbeyli ilçesindeki hastaneden Aksaray’ın Eskil ilçesine dönen 22 yaşındaki Tansu Sarısakal, otomobilde bir anda fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını gören aile, araçlarını durdurarak ambulansa haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine götürülen Tansu Sarısakal yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden genç kızın, geçen yıl ücretli öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
AksarayOtomobilHastareKalp Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kamyon terörü
İstanbul'da kamyon terörü
Devlete büyük kazık
Devlete büyük kazık
150 metre takla attı
150 metre takla attı
Bahis çetesine 16 tutuklama 
Bahis çetesine 16 tutuklama 
Kaçak ocakta 2 madenci öldü
Kaçak ocakta 2 madenci öldü
Bağcılar'da feci kaza
Bağcılar'da feci kaza
Bursa’da baltalı dehşet 
Bursa’da baltalı dehşet 
Minibüs balıkçı teknesine çarptı 
Minibüs balıkçı teknesine çarptı 
28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor
28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim