250 milyon kişi Türkçe konuşuyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, zenginliğiyle diğer dillere göre Türk dilinin öneminin büyük olduğunu belirtti.

Dilin milletleri oluşturan bağların en güçlülerinden olduğunu ifade eden Günşen, şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün, 'Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir' cümlesi çok önemlidir. İnsan kalpsiz ve zihinsiz yaşayamaz. O halde dil olmadan milletlerin yaşaması, dünden bugüne, bugünden geleceğe akması söz konusu değildir. Dolayısıyla milletleri sıradan insan yığınları halinden millet seviyesine yücelten, yükselten değerler din, dil, tarih, edebiyat, inanışlardır. Bunların hepsine kültür diyoruz. Dilin aynı zamanda kültüre ayna olma özelliği de vardır."

AA