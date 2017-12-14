26 ilde FETÖ operasyonu

Şüphelilerin tamamına yakınının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları, görev yaptıkları dönemde Maliye Bakanlığına ait bilgileri örgüte aktardıkları, kapatılan Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu ve bazılarının örgüt tarafından evlendirildikleri belirlendi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

AA