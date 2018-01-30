28 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına sözde ‘eğitim danışmanlığı’ yaptıkları ileri sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, farklı meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere 28 kentte 60 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında FETÖ zanlısı bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İHA