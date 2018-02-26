Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118792
ALTIN
162.259
DOLAR
3.7899
STERLİN
5.2901
EURO
4.6632
banner138

28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

28 Şubat sürecinde üniversite birinci sınıftayken gözaltına alınıp tutuklanan ve 22 yıldır cezaevinde olan Turgay Bilge'nin (40) Diyarbakır'da yaşayan ağabeyi Vedat Bilge, kardeşinin yargılanmasının talimatla yapıldığını savundu.

26 Şubat 2018 Pazartesi 15:16
28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

"Yargılama sürecinde kardeşimin üzerine isnat edilen 3 kişiyi yaralama suçu vardı. O mağdurlar mahkemeye gelip ifade verdiler. Hakim, onlara kardeşimi gösterdiğinde mağdurlar kendilerini vuranların onlar olmadığını belirtti. Buna rağmen kardeşime ceza verdiler. O dönem inancını yaşamak isteyenler bir şekilde cezalandırılıyordu" diyen Bilge, "Yeniden bir yargılanma yapılsın. Hukuka uygun yargılansınlar, sonucuna razıyız" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da yargılandığı davada ömür boyu hapis cezası verilen, 20 yıldır cezaevinde bulunan Coşkun Yarar'ın (44) eşi Sema Yarar da 20 aylık evli iken eşinin süt almak için dışarıya çıktığında gözaltına alındığını belirtti.

20 yıldır eşinin yolunu gözlediğini dile getiren Yarar, "Çocuklarımı tek başıma büyütmek, hem anne hem de baba olmak çok zor. Bizler de FETÖ yargısı mağdurlarıyız. 20 yıllık mağduriyetimizin giderilmesi için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da 28 Şubat'a giden süreçte 11 gün ara ile gözaltına alınıp tutuklanan, yargılama sonucu müebbet hapis cezası alan ve 24 yıldır cezaevinde bulunan Gürsel Aydın ve İrfan Aydın kardeşler için ailesi yeniden yargılama istiyor.

Yargılandıkları davada ömür boyu hapis cezası verilen, 17 yıldır cezaevinde bulunan Tekin Değişgeç ve 18 yıldır cezaevinde olan olan Hayrettin Beçene'nin Bingöl'de yaşayan aileleri de yeniden yargılama talep ediyor.

Hayrettin Beçene'nin annesi Amine Beçene, "28 Şubat Müslümanlara yapılan keyfi bir darbeydi" diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
28 şubatYargı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 araç birbirine girdi
7 araç birbirine girdi
Asgari ücretlinin hesabından milyonlar çıktı
Asgari ücretlinin hesabından milyonlar çıktı
Beton mikseri ölüm saçtı
Beton mikseri ölüm saçtı
Soba yine can aldı
Soba yine can aldı
7 araç birbirine girdi
7 araç birbirine girdi
Etiler'de avukata silahlı saldırı
Etiler'de avukata silahlı saldırı
Ege üzerinden Avrupa hayali bitmedi
Ege üzerinden Avrupa hayali bitmedi
FETÖ'cü hakimlere dava
FETÖ'cü hakimlere dava
Suriyeli çocuklar okula başladı
Suriyeli çocuklar okula başladı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim