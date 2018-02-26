28 Şubat mağdurları yeniden yargılama istiyor

"Yargılama sürecinde kardeşimin üzerine isnat edilen 3 kişiyi yaralama suçu vardı. O mağdurlar mahkemeye gelip ifade verdiler. Hakim, onlara kardeşimi gösterdiğinde mağdurlar kendilerini vuranların onlar olmadığını belirtti. Buna rağmen kardeşime ceza verdiler. O dönem inancını yaşamak isteyenler bir şekilde cezalandırılıyordu" diyen Bilge, "Yeniden bir yargılanma yapılsın. Hukuka uygun yargılansınlar, sonucuna razıyız" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da yargılandığı davada ömür boyu hapis cezası verilen, 20 yıldır cezaevinde bulunan Coşkun Yarar'ın (44) eşi Sema Yarar da 20 aylık evli iken eşinin süt almak için dışarıya çıktığında gözaltına alındığını belirtti.

20 yıldır eşinin yolunu gözlediğini dile getiren Yarar, "Çocuklarımı tek başıma büyütmek, hem anne hem de baba olmak çok zor. Bizler de FETÖ yargısı mağdurlarıyız. 20 yıllık mağduriyetimizin giderilmesi için yeniden yargılama yolunun açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'da 28 Şubat'a giden süreçte 11 gün ara ile gözaltına alınıp tutuklanan, yargılama sonucu müebbet hapis cezası alan ve 24 yıldır cezaevinde bulunan Gürsel Aydın ve İrfan Aydın kardeşler için ailesi yeniden yargılama istiyor.

Yargılandıkları davada ömür boyu hapis cezası verilen, 17 yıldır cezaevinde bulunan Tekin Değişgeç ve 18 yıldır cezaevinde olan olan Hayrettin Beçene'nin Bingöl'de yaşayan aileleri de yeniden yargılama talep ediyor.

Hayrettin Beçene'nin annesi Amine Beçene, "28 Şubat Müslümanlara yapılan keyfi bir darbeydi" diye konuştu.

AA