3 bin polisle uyuşturucu operasyonu

Başkent Ankara'da, 3 bin polisin katıldığı ve 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adı verilen uyuşturucu satıcılarına yönelik "şafak operasyonu"nda, 250 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında 200'den fazla kişi gözaltına alındı. Ankara genelinde sabah saatlerinde başlatılan "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Özel hareket timleri, asayiş ekipleri ve narkotik köpeklerin de katıldığı operasyona iki polis helikopteri de havadan destek verdi. Helikopter kameralarından naklen alınan görüntülerin operasyon merkezinde dakika dakika izlendiği operasyonda, kaçmaya çalışan şüpheliler havadan takiple anında yakalandı. Operasyona katılan narkotik köpekler de birçok ev ve arabada yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve silah yakaladı. Altındağ'da bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda arama yapan narkotik köpeği, evin iki ayrı noktasında alüminyum folyoya sarılı eroin buldu.

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, operasyona katılan birimlerle bir araya gelerek başarılarından dolayı kutladı. Gazetecilere açıklama yapan Karaaslan, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün öncülüğünde 6 ay gibi bir uzun süredir süren çalışmalar bugün operasyona dönüştürüldü." dedi. Karaaslan, operasyona 3 bin polisten oluşan 600 ekibin katıldığını ve 250 civarında noktaya operasyon düzenlediğini aktardı.

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