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3 çocuk babası keneden öldü

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:15
3 çocuk babası keneden öldü

Kene ısırması sonucu Erzurum’da hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası hayatını kaybetti. Kars'ın Kağızman ilçesi Aşağı Dut köyünde yaşayan Osman Özbey 8 gün önce tarlada çalışırken kafasına yapışan keneyi kendi imkânlarıyla çıkardı. Keneyi çıkardıktan bir süre sonra fenalaşan 3 çocuk babası Özbey, Kağızman Devlet Hastanesi'nden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Osman Özbey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özbey, Aşağı Dut köyünde toprağa verildi.

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