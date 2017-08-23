3 günde 10 iş yerini soydular

Mersin'de 3 gün içinde 10 hırsızlık olayına karışan 3 kişi, polisin çalışması sonucunda yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından da sanayi saniye görüntülenen hırsızların rahat tavırları görenlere pes dedirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde bulunan emlak, gayrimenkul, inşaat ofisleri ve marketlerden hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarlar almaya başladı. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, hem sahada hem de güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların beyaz bir araçla hırsızlık yapacakları yere geldikleri belirlendi. Plakalarının da tespit edilmesi üzerine şahısları yakalamak için çalışma başlatan ekiplere, Yenişehir ilçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık olayı gerçekleştiği ve belirlenen araçla yapıldığının bilgisi geldi. Araca farklı bir plaka takan şahıslardan G.B. ve Z.S. isimli şahıslar çaldıkları elektronik eşyalarla birlikte olay yerinde; kaçmayı başaran F.A. ise saklandığı evde yakalandı.

3 gün içinde 10 hırsızlık olayına karışan 3 kişi, güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Hırsızlık yaparken görüntülenen şahısların rahat tavırları dikkat çekti. Şahısların 3 gün içinde 10 farklı iş yerinden 6 televizyon, 7 monitör, 6 bilgisayar kasası, 2 cep telefonu, 2 yazıcı, 1 fotoğraf makinesi, 2 laptop, 1 kol saati, 3 powerbank şarj cihazı, 1 fotokopi makinesi, 5-6 bin TL arasında sigara ve bozuk para çaldığı belirlendi.