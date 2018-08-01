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‘3 günü aşan kermesler vergi mükellefi olmalı’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hayır amaçlı kurulan fakat yasal izin süresini aşıp aylarca açık kalan kermeslerin süresi 3 günden fazla olursa ticari faaliyette bulundukları kabul edilmeli ve resen vergi mükellefi olmaları sağlanmalı." teklifinde bulundu

01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:29
‘3 günü aşan kermesler vergi mükellefi olmalı’

Hayır amaçlı kurulan fakat yasal izin süresini aşıp aylarca açık kalan kermeslerin esnaf ve sanatkar üzerindeki haksız rekabetinin önlenmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarımız sosyal yardımlaşma konusunda her zaman duyarlılığını korumaktadır. Ancak yardımlaşma ve hayır amaçlı kurulan kermeslerin 3 günlük yasal izin süresini aşıp aylarca faaliyet göstermesi esnaf ve sanatkârımız üzerinde haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Esnaf ve sanatkârımız kirasını ödemek, vergisini, sosyal güvenlik primini yatırmak için gecesini gündüzüne katarken, yardım kermesi adı altında vergisiz, stopajsız ve masrafsız boş dükkânlarda, okulların tatil olması ile okul bahçelerinde ve boş arsalarda alışveriş çadırı kurarak haksız kazanç elde edilmektedir” diye konuştu.

Aylarca faaliyet gösteren kermes çadırlarına çeki düzen verilerek denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Üç günlük yasal sürenin dışına çıkan kermes çadırları vergi mükellefi olmadığı için çevre esnafının ekmeğini küçültmekle kalmayıp kayıt dışı ekonomiyi de artırıyor. Hayır ve yardımlaşma amacından sapan kermeslerin takip ve kontrolleri sıklaştırılmalı. Burada satılan ürünlerin sağlıklı ve hijyenik olup olmadığı çok iyi denetlenmeli. Kermes süresi 3 günden fazla olursa ticari faaliyette bulundukları kabul edilmeli ve resen vergi mükellefi olmaları sağlanmalı. Aksi halde bu tür uygulamalar kayıt dışılığın en büyük sebeplerindendir ve önüne geçilmesi için mutlaka tedbir ve denetim şarttır” şeklinde konuştu.

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

Anahtar Kelimeler:
KermesVergi Mükellefi
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