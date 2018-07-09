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3 işçinin öldüğü olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara Etimesgut'ta okul inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçinin öldüğü olayla ilgili yüklenici firmanın yapım işlerinden sorumlu inşaat mühendisi tutuklandı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:29
3 işçinin öldüğü olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Ankara'da önceki gün okul inşaatında 3 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yüklenici firmanın yapım işlerinden sorumlu inşaat mühendisi tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün Etimesgut ilçesindeki okul inşaatında meydana gelen göçükte duvar ustası olarak çalışan işçiler Cafer Kılıç, Nihat Kılıç ve Nematollah Moradı'nın hayatını kaybettiği olay hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaattaki işin yüklenicisi olan firmanın sahibi Kenan K. ile yapım işlerinden sorumlu inşaat mühendisi İran uyruklu Naser R'yi gözaltına aldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden inşaat mühendisi Naser R. tutuklanırken yüklenici firma sahibi Kenan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olayın meydana gelmesinde başka kişilerin ihmalinin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Atakent Mahallesi Şehit Celil İşen Caddesi ile 1467 Sokak'ın kesişimindeki binanın giriş katında yapılan asma kat çalışmasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana gelmiş, 4 işçi göçük altında kalmıştı.

Kurtarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi göçükten çıkartılmış, bir işçi de yaralı olarak kurtarılmıştı.

AA

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