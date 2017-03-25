3 katlı bina kullanılmaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak ’ın Kilimli İlçesi Göbü köyü Karşı Mahallesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Nuri A., isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen ve elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Vatandaşların itfaiyeye anında haber vermesi sonucunda olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binayı saran yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonrası 3 katlı ev tamamen yanarak küle dönerken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İHA