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3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

03 Haziran 2018 Pazar 17:13
3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı  

Çilhane Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında 3 yaşındaki Rasim G., açık bulunan pencereden beton zemine düştü. Evde bulunan dede pencereden aşağı baktığında torununun yerde kanlar içinde yattığını gördü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 

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